Vivo Y36m Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Çinli bir web sitesinde görünen Vivo Y36m, Dimensity 6020 işlemci ve farklı bellek ve depolama seçenekleri ile uygun fiyatlı bir model olarak dikkat çekiyor.

Vivo Y36m özellikleri ile birlikte Çinli bir web sitesinde göründü. V2318A model numarası ile gelen Y36m, aynı sayfada fiyatını da gözler önüne sürdü. İşte Vivo'nun yeni uygun fiyatlı modeli Vivo Y36m'in özellikleri ve fiyatı.

Vivo Y36m Dimensity 6020'den güç alacak!

Çinli sertifika sitesinde görülen Vivo Y36m, verilere göre 6,56 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu ekranda 1612 x 720 piksel çözünürlük sunan cihaz, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 yonga setinden alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM bellek seçenekleri ile gücüne güç katan Vivo Y36m, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Tabi bu seçenekler nedeniyle cihaz iki farklı versiyonla geliyor.

Kasanın içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya taşıyan Y36m, güç düğmesi üzerinde parmak izi sensörüne yer veriyor. USB-C ve 3,5 mm jak girişlerine de sahip olan cihaz, siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneği ile piyasaya giriş yapacak. Tasarım ise iddialara göre temsili görsellerdeki gibi olacak.

Vivo ile 6G teknolojisi geliyor!

Gelelim fiyat tarafına. Dediğimiz gibi iki farklı versiyon ile gelen Vivo Y36m fiyat tarafından bakıldığında gerçekten makul diyebiliriz. 6 GB RAM / 128 GB depolamalı versiyon için 205 Dolar etiket belirleyen Vivo, 8 GB RAM / 256 GB depolama sunan ikinci versiyon için 246 Dolar fiyat belirlemiş. Ülkemizde ise cihazların vergi dahil 10.000 TL bandında olacağı görülüyor.