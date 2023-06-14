vivo Y35 Türkiye'de En Çok Satan Model Oldu

vivo'nun Türkiye'deki fabrikasında üretilen Y35 akıllı telefon, markanın en çok satan modeli oldu. Yüksek çözünürlüklü kamerası, geniş hafızası ve güçlü işlemcisiyle dikkat çeken Y35, 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisiyle satışa sunuluyor.

vivo'nun Türkiye'de ürettiği Y35 akıllı telefon, markanın ülkede en çok sattığı model oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satışlarını her geçen gün artıran vivo Türkiye'nin Gebze'deki fabrikasında üretilen Y35, markanın satışta olan telefon modellerine göre yüzde 38 daha çok sattı.

Türkiye'de üretilmeye başladığından bu yana şık ve zarif tasarımının yanı sıra 256 GB geniş hafızasıyla da vivo kullanıcılarının gözdesi olan Y35, toplam satışta vivo'ya en fazla kazandıran model oldu.

Kullanıcıların akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri özellik "uzun ömürlü olması" ve "ne kadar süre güncelleme alıp almayacağı" oluyor. Bu içgörüden yola çıkarak kullanıcılara en az 2 büyük Android Güncelleme Garantisi ve 3 yıl Güvenlik Güncellemesi taahhüdünün duyurulduğu kampanya sonrası vivo Y35 satışları önceki döneme göre yüzde 223 arttı.

GFK verilerine göre vivo, Türkiye genelinde 8-10 bin TL fiyat segmentinde Y35 ile ciddi bir başarı elde ederek bu segmentteki payını Nisan 2023 itibarıyla yüzde 8,7'ye çıkarttı.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme imkanı

vivo'nun 50 MP ana kameraya ve öncü görüntüleme özelliklerine sahip Y35 modeli, kullanıcılara gece karanlığında ya da düşük ışıklı ortamlarda bile canlı, detaylı ve profesyonel görünen yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme imkanı veriyor. 16 MP HD ön kamerasıyla net özçekim imkanı sunan model, 6,58 inç boyutundaki ekranıyla kusursuz bir görüntü kalitesi sunuyor.

Güçlü işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunan Y35, 8 GB RAM'e ek genişletilebilir RAM özelliğiyle Android tabanlı akıllı telefonlarda zaman zaman sıkıntı yaratan bellek sorununa çözüm imkanı sağlıyor.

Uzun ömürlü (5 bin mAh) pili ve 18 W hızlı şarj desteği sayesinde şarj sorununu da ortadan kaldıran vivo Y35, 2 gün boyunca açık kalabiliyor. Telefonla 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynanabiliyor, 14 saatten fazla HD film izlenebiliyor.

vivo, Y35 modelini 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisiyle satışa sunuyor. Tüketiciler, telefonu şirketin internet adresinden almaları halinde ek olarak 1 yıl üretici garantisiyle toplamda 3 yıl garanti hakkına sahip oluyor.