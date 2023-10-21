Vivo Y33T (2023) Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Vivo, kısa süre önce bütçe dostu Android modeli Vivo Y78t'yi tanıtmasının hemen ardından uygun fiyata sahip bir cihazı daha kullanıcı karşısına çıkardı. İşte Vivo Y33T adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı…

Vivo Y33T (2023) özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen aynı ada sahip modelin 2023 versiyonu olarak tanıtılan Vivo Y33T, 6.56 inç boyutunda 60 Hz yenileme hızı destekli LCD bir ekrana sahip. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alıyor.

128 GB depolama alanı ile karşımıza çıkan akıllı telefon, 6 GB dahili ve 6 GB sanal olmak üzere toplamda 12 GB RAM'e sahip. Akabinde cihazın Android 13 tabanlı OriginOS 3 işletim sisteminde çalıştığını belirtmek gerekiyor.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü şeklinde.

5.000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çeken cihaz, 15 W hızlı şarj ile besleniyor. Son olarak akıllı telefonun güç düğmesine yerleştirilen parmak izi okuyucusuna da sahip olduğunu belirtelim. Vivo Y33T (2023) teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.56 inç – LCD 60 Hz yenileme hızıİşlemci: MediaTek Helio G85Depolama: 128 GBRAM: 12 GB (6 GB dahili + 6 GB sanal)Arka Kameralar: – Ana kamera: 15 Megapiksel – Derinlik sensörü: 2 MegapikselÖn Kamera: 8 Megapikselİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 15 W hızlı şarjParmak İzi Okuyucu: Var

Markanın ana vatanı Çin'de piyasaya sürülen Vivo Y33T (2023) modelinin fiyatı ise 749 yuan olarak belirlendi. Bu, 110 dolara denk geliyor. Akıllı telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Fakat markanın ülkemizdeki faaliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda bu ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.