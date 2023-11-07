Vivo Y27s Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Vivo, uzun bir süredir merakla beklenen Vivo Y27s modelini nihayet tanıttı. Uygun fiyatlı Android telefon, pazardaki rekabete ivme katacak gibi görünüyor. İşte Vivo Y27s özellikleri ve fiyatı…

Vivo Y27s özellikleri ve fiyatı

Vivo Y27s modeli 6,64 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Akabinde cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor.

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8 GB RAM'e sahip olan cihazın depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Depolama kapasitesi MicroSD kart aracılığıyla artırılabiliyor. Öte taraftan 44 W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç alan Vivo Y27s modeli, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 üzerinde çalışıyor.

Vivo Y27s teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6,64 inç FHD+Ekran Yenileme Hızı90 HzİşlemciQualcomm Snapdragon 680Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüRAM8 GBDepolama128 GB, 256 GB MicroSD ile genişletilebilirBatarya5.000 mAh, 44 W Hızlı Şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Funtouch OS 13Parmak İzi OkuyucusuVarDayanıklılıkIP54 Sertifikalı (Toz ve Su Geçirmezlik)

Endonezya'da piyasaya sürülen Vivo Y27s fiyatı ise şu şekilde;

Vivo Y27s 8 GB RAM + 128 GB: 153 dolar

Vivo Y27s 8 GB RAM + 256 GB: 179 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.