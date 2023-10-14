Vivo, Y27 ve Y17S Modellerini Türkiye'de Satışa Sundu

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici ülkemizde de aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor ve kısa süre önce vergisiz telefon kapsamına girecek Y27 ve Y17S modellerini ülkemizde satışa sundu.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici ülkemizde de aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor ve kısa süre önce vergisiz telefon kapsamına girecek Y27 ve Y17S modellerini ülkemizde satışa sundu.

Vivo Y27 ve Y17S Türkiye'de satışa çıktı

Vivo'nun satışa çıkardığı yeni akıllı telefonları teknik özellikleriyle ve tasarımlarıyla kullanıcıları üzmeyen cinsten diyebiliriz. Vivo Y27'nin burada biraz daha üst seviye olduğunu belirtmekte fayda var. Zira akıllı telefon 6,78 inç AMOLED panel, MediaTek Dimensity 7200 ve 50 Megapiksel ana kamera gibi unsurları kullanıcıya sunuyor. Deniz Mavisi rengiyle gelen cihazın fiyatı ise 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü için 9 bin 999 TL olarak belirlendi.

Vivo Y17S modelinde ise bizleri 6.56 inç IPS LCD panel, MediaTek Helio G85 ve 5.000 mAh batarya gibi teknik detaylar karşılıyor. Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçeneklerine sahip olan akıllı telefonun 4 GB + 128 GB sürümü 7 bin 999, 6 GB + 128 GB versiyonu için ise 8 bin 999 TL isteniyor.

8 GB RAM, 5G bağlantı: Vivo'nun uygun fiyatlı telefonu Google'da görüntülendi!

Vivo Y27

ÖzellikDeğer Ekran6,78 inç AMOLEDÇözünürlük1080 x 2400 pikselPiksel Yoğunluğu388 ppiEkran Çerçeve Oranı%90,4İşlemciDimensity 7200 (8 çekirdekli, 2.8 GHz)GPUMali-G610RAM8 GB / 12 GBDepolama128 GB / 256 GB (Genişletilebilir Değil)Arka Kameralar– 50 MP (Ana) – 8 MP (Ultra Geniş Açı) – 2 MP (Makro)Ön Kamera50 MP (Otomatik Odaklama)OIS (Optik Görüntü Sabitleme)Var (Ana Kamera)Batarya Kapasitesi4600 mAhHızlı Şarj Desteği66 WŞarj Süresi%50 Şarj için 19 dakika

Vivo Y17S

ÖzellikDeğer Ekran: 6.56 inç IPS LCD 1612 x 720 piksel çözünürlük 60 Hz yenileme hızı 840 nit parlaklık 269 PPI piksel yoğunluğuİşlemci: MediaTek Helio G85RAM: 6 GB – LPDDR4xDepolama: 128 GB – eMMC 5.1Ön Kamera: 8 MegapikselArka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera – 2 Megapiksel bokeh lensİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FunTouch OS 13Batarya: 5.000 mAh – 19,67 saat video izleme süresiŞarj: 15 W: Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSBağlantı Portu: USB Type-CRenk Seçenekleri: Mor, YeşilBoyutlar ve Ağırlık: 163.74 × 75.43 × 8.09 mm 186 gramDiğer: MicroSD kart desteği su sıçramalarına karşı koruma (IP54)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!