Vivo Y27 4G Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Vivo, uygun fiyatlı modellerinden biri olan Vivo Y27 4G'yi tanıttı. Cihaz, 6.64 inç FHD+ IPS LCD panel, Helio G85 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP + 2 MP arka kamera ve 5.000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Vivo Y27 4G'nin fiyatı ise 153 dolar olarak belirlendi.

Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo, uygun fiyatlı modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Vivo Y27 4G kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazın özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki Vivo Y27 4G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y27 4G özellikleri

6.64 inç FHD+ IPS LCD panelle gelen Vivo Y27 4G , 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunuyor. Ayrıca giriş segmentin vazgeçilmezi olan damla çentiği yapısında barındırıyor.

Vivo Y27 4G; Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Üründe 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel yardımcı lens bulunuyor. Pil tarafındaysa 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor.