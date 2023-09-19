Vivo Y22T'nin Özellikleri Belli Oldu

Vivo, pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında çıkacak olan Vivo Y22T'nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci, 4/6 GB RAM, 5000 mAh batarya ve çift arka kamera gibi özelliklere sahip olacak.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Vivo, çok yakında ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada önemli işlere imza atan Y serisine yeni bir üye daha ekleyecek. Bu kapsamda Vivo Y22T ön plana çıkarken, son olarak akıllı telefonun kilit teknik özellikleri belli oldu.

Vivo Y22T neler sunacak?

Yaklaşan Vivo Y22T, D062273 model numarasıyla Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun Bluetooth 5.0 ile geleceğini doğrularken, kısa süre önce ortaya çıkan yeni sızıntılar da cihazın bilinmeyen teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden güç alacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Bu cihazın uygun fiyatlı olmasından dolayı 5G bağlantısını desteklemeyeceğini belirtelim. Öte yandan 4/6 GB RAM ve Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile gelecek. Pil tarafındaysa 18W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkacak. Model, 50 Megapiksel birincil kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Özçekimler ve görüntülü aramalar için ise 8 Megapiksellik bir ön kamera kullanılacak.

Akıllı telefon daha önce V2313 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 377, çok çekirdekli testlerden ise 1.501 puan almayı başardı.

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