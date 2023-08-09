Vivo Y22T Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Vivo, Y serisine yeni bir model eklemek için çalışmalara başladı. Yakında çıkacak olan Vivo Y22T modelinin Geekbench puanı ortaya çıktı. Model, Qualcomm Snapdragon 680 işlemciyle güçlendirilmiş ve 6 GB RAM ile gelecek.

Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Vivo ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada önemli işlere imza atan Y serisine yeni bir model eklemek için kolları sıvadı. Vivo Y22T olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefon kısa süre önce performans testlerinde ortaya çıktı. İşte Vivo Y22T Geekbench puanı!

Vivo Y22T Geekbench puanı

Yaklaşan Vivo Y22T modeli V2313 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Yapılan tek çekirdekli testlerden 377, çok çekirdekli testlerden ise 1.501 puan almayı başaran akıllı telefonun kilit özellikleri de belli oldu.

Veri tabanına baktığımızda modelin orta segmente hitap eden Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden güç alacağını söyleyebiliriz. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Fiyat performans odaklı Vivo V29e 5G'nin özellikleri belli oldu!

Bu cihazın uygun fiyatlı olmasından dolayı 5G bağlantısını desteklemeyeceğini belirtelim. Öte yandan 6 GB RAM ve Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile gelecek.

Bunun dışında geçtiğimiz hafta tanıtılan bir başka orta segment modeli V29 5G'nin teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğer Ekran6.78 inç AMOLEDÇözünürlük1260 x 2800 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzKavislik55 dereceİşlemciQualcomm Snapdragon 778Gİşlemci Çekirdekleri1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiAdreno 642LRAM8 GBDahili Depolama256 GBMicroSD DesteğiVar, 1 TB'a kadarÖn Kamera50 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi4.600 mAhHızlı Şarj Desteği80Wİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13Renk SeçenekleriSiyah ve MaviFiyat525 dolarKalınlık7,46 mmAğırlık186 g

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