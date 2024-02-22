vivo Y200e 5G: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

vivo bir süredir konuşulan modeli Y200e 5G'yi piyasaya sürdü. Şirketin yeni fiyat-performans modeli olan vivo Y200e 5G, artık fiyatı ve özellikleri ile karşımızda. Gelin Snapdragon 4 Gen 2'li Y200e'ye yakından bakalım.

vivo Y200e 5G neler sunuyor?

vivo'nun şık tasarımlı yeni orta segment modeli Y200e bugün gözler önüne sürüldü. Köşeli hatlara sahip Y200e, Black Diamond ve Saffron Orange olmak üzere iki renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Kasanın arkasında bulunan kameraları dikey şekilde konumlandıran Y200e, bakır kamera çerçeveleri ile dikkat çekiyor. Tabi kasanın çizgili yapısı da cihazın albenisini artırıyor.

6,67 inç büyüklüğünde Samsung E4 AMOLED ekranı üzerinde taşıyan vivo Y200e 5G, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Maksimum 1200 nit parlaklığa ulaşan bu panel hemen alt kısmında bir adet parmak izi sensörüne de yer veriyor. Delikli tasarıma sahip 16 Megapiksel selfie kamerasını da bu alana yerleştiren cihaz, iki adet hoparlör ile geliyor.

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Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alan vivo Y200e, 6GB ve 8GB olmak üzere iki LPDDR4X RAM bellek seçeneği ile geliyor. 8GB'a kadar sanal RAM desteği de sunan cihaz, 128GB UFS 2.2 depolama alanına sahip. Kasanın içerisindeki 5000 mAh'lik pilden beslenen Y200e, 44W hızlı şarj desteği ile nispeten kısa bir sürede şarj oluyor.

50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bokeh lens ile gelen vivo Y200e, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 işletim sistemi ile çalışıyor. Tüm bunlara ek olarak çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi özelliklere de sahip olan Y200e 5G, toplam 191 gram ağırlığında. Boyutları ise 163,1 x 75,81 x 7,79 mm.

Gelelim fiyat tarafına. 6/128GB ve 8/128GB olarak iki versiyon ile satışa sunulan vivo Y200e, en uygun 241 Dolar'a satın alınabiliyor. 8GB RAM'li versiyon ise 252 Dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak.

vivo Y200e 5G özellikleri!