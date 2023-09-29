Vivo Y200 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırladığı Y200 modeli için geri sayım resmen başladı. Modelin teknik özellikleri ve tasarımı kısa bir süre önce sızdırılan materyallerle büyük ölçüde belli oldu.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazurlandığı Y200 modeli için geri sayım resmen başladı. Modelin teknik özellikleri ve tasarımı kısa bir süre önce sızdırılan materyallerle büyük ölçüde belli oldu. İşte Vivo Y200 özellikleri ve tasarımı!

Vivo Y200 özellikleri ve tasarımı

TheTechOultlook'tan gelen yeni bir rarpor, yaklaşan Vivo Y200 modelinin teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor. Buna göre akıllı telefon 6,67 inç FHD+ AMOLED Ultra Vision ekranla gelecek. Aynı zamanda ekranda 120 Hz yenileme hızı sunulacak. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise ekranın içine konumlandırılacak.

Önde 16 Megapiksellik bir selfie sensörü yer alırken, arka taraftaysa OIS destekli 64 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcut.

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Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM cortex-A78 (Kryo) ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8 GB fiziksel ve 8 GB sanal olmak üzere 16 GB RAM ile gelen cihazın depolamasıysa 128 GB.

Vivo Y200'de 44W hızlarında şarj olabilen 4800 mAh'lik bir pil mevcut. Aynı zamanda modelin 7,69 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Tanıtım tarihiyle ilgili ise herhangi bir detay henüz yok.

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