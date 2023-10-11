Vivo Y200 Modeli Yakında Tanıtılacak

Vivo'nun Y200 modeli için geri sayım başladı. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Yakında tanıtım yapılacak.

Vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Y200 modeli için geri sayım resmen başladı. Telefonun kilit teknik özellikleri ve tasarımı kısa süre önce sızdırılırken, geçen saatlerde yaşanan bir gelişme lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor. Peki Vivo Y200 kullanıcılara neler sunacak?

Vivo Y200'ün tanıtım görselleri paylaşıldı

Vivo kısa bir süre önce Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşan Vivo Y200 modelinin posterini gözler önüne serdi. Posterde akıllı telefonun teknik özelliklerine veya tanıtım tarihine ilişkin herhangi bir detay vermeyen Çinli üretici, burada sadece "Çok yakında" ifadesini kullanmakla yetindi.

TheTechOultlook'tan geçtiğimiz hafta gelen yeni bir rapor, yaklaşan Vivo Y200'ün teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor. Buna göre akıllı telefon 6,67 inç FHD+ AMOLED Ultra Vision ekranla gelecek. Aynı zamanda ekranda 120 Hz yenileme hızı sunulacak. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise ekranın içine konumlandırılacak.

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Önde 16 Megapiksellik bir selfie sensörü yer alırken, arka taraftaysa OIS destekli 64 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcut.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM cortex-A78 (Kryo) ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8 GB fiziksel ve 8 GB sanal olmak üzere 16 GB RAM ile gelen cihazın depolamasıysa 128 GB.

Vivo Y200'de 44W hızlarında şarj olabilen 4800 mAh'lik bir pil mevcut. Aynı zamanda modelin 7,69 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor.

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