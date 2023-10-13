Vivo Y200 Modeli Google Play Console'da Görüntülendi

Son yıllarda akıllı telefon pazarında önemli yükselişler sergileyen Vivo, bu başarısını sürdürebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Giriş segment için yoğun çalışmalar yürüten marka, bu kapsamda yakın zamanda uygun fiyatlı Android modeli Vivo Y200 'ü piyasaya sürecek. Bunun için çok bir zaman kalmamışken Vivo Y200, Google Play Console veri tabanında görüntülendi ve böylelikle tasarımı ile bazı özellikleri gözler önüne serildi.

Vivo Y200 modeli Google Play Console'da: İşte özellikleri

Vivo Y200, Google Play Console'daki cihazlar listesine eklendi. Bilmeyenler için Play Console, Google'ın Play Store'da uygulama yayınlayan geliştiriciler için sunduğu bir platformdur. Geliştiriciler, bu platformda yükledikleri uygulamaların hangi cihazlar ile açılabileceğini görebiliyor. İşte Vivo Y200 de söz konusu bu cihazlar listesine dahil oldu.

Play Console'da V2307 model numarasıyla görüntülenen Vivo Y200'ün detaylarını incelediğimizde 8 GB RAM'e sahip olacağını görüyoruz. Bununla beraber cihazın QTI SM4375 kod adlı bir işlemciden güç alacağı bilgisi yer alıyor.

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Bu kod adı ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 4 Gen 1'e denk geliyor. İşlemcinin iki adet ARM Cortex-A78 (2016 MHz) ve altı adet ARM Cortex-A55 (1804 MHz) çekirdeklerinden oluştuğu görülüyor.

Akıllı telefonun Android 11 işletim sisteminde çalışacağı bilgisi mevcut. Fakat kutudan Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile çıkacağı tahmin ediliyor. Ekran tarafında ise Vivo Y200'ün 1920 x 1080 piksel çözünürlükte ve 480 DPI'a sahip ekrana sahip olacağı gözler önüne seriliyor. Son olarak modelin 5G bağlantısını destekleyeceği de bilinen özellikler arasında.

ÖzellikDeğer RAM8 GBİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (QTI SM4375)CPU Çekirdekleri– 2 x ARM Cortex-A78 @ 2016 MHz – 6 x ARM Cortex-A55 @ 1804 MHzİşletim SistemiAndroid 11 (Tahmini olarak kutudan Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile gelebilir)Ekran Çözünürlüğü1920 x 1080 pikselEkran DPI480 DPI5G BağlantıVar

Vivo Y200 modeli önümüzdeki günlerde sahne alarak akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.