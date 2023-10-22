Vivo'nun yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Y200 modeli, ünlü e-ticaret sitesi Flipkart'ta göründü. Telefonun özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi veren rapor, merak edilen tüm soruları yanıtlıyor.

Vivo'nun yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Y200 modeli için geri sayım resmen başladı. Telefonun kilit teknik özellikleri ve çıkış tarihi kısa süre önce sızdırılırken, son ortaya çıkan bir rapor cihazın ünlü e-ticaret sitesinde ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. Peki Vivo Y200 kullanıcılara neler sunacak?

Vivo Y200 Flipkart'ta ortaya çıktı

Vivo Y200 modeli ünlü e-ticaret firması Flipkart'ta göründü. Söz konusu gelişme telefonun özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor ve lansman öncesi akıllardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Akıllı telefon 6,67 inç FHD+ AMOLED Ultra Vision ekranla gelecek. Aynı zamanda ekranda 90 Hz yenileme hızı sunulacak. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi tarayıcı ise ekranın içine konumlandırılacak.

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Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM cortex-A78 (Kryo) ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8 GB fiziksel ve 8 GB sanal olmak üzere 16 GB RAM ile gelen cihazın depolamasıysa 128 GB.

Vivo Y200'de 44W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir pil mevcut. Öte yandan önde 16 Megapiksellik bir selfie sensörü yer alırken, arka taraftaysa OIS destekli 64 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Son olarak cihazın yarın tanıtılacağını belirtelim.

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