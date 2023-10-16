Vivo Y200 5G'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Vivo'nun yeni uygun fiyatlı modeli Vivo Y200 5G'nin tasarımı, özellikleri ve fiyatı lansman öncesinde açıklandı. Snapdragon 4 Gen 1 yonga setinden güç alan cihaz, 44W hızlı şarj ve OIS desteği sunuyor. Fiyatı ise 288 Dolar civarında olacak.

Vivo'nun yeni uygun fiyatlı modeli lansman öncesinde tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıktı. Lansmana ise çok kısa bir süre kaldı. İşte Snapdragon 4 Gen 1 yonga setinden güç alan Vivo Y200 5G'nin tüm detayları.

Vivo Y200, 44W hızlı şarj ve OIS desteği ile geliyor!

Vivo'nun çok kısa bir süre önce duyulan yeni modeli Vivo Y200 5G, bugün özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıktı. İddialara göre bu ay içerisinde gerçekleşecek lansmanda tanıtılacak olan Y200, şimdi tüm detaylarıyla karşımızda. İlk olarak tasarıma göz atacak olursak, Vivo'nun bu modelde de yeni tasarımını kullandığını görüyoruz. Kameranın altında yer alan dairesel LED flaş diğer modellerde olduğu gibi oldukça şık dururken, kamera grubunun çıkıntılı durması kalite algısını artırıyor.

Ön tarafında 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran taşıyan Vivo Y200, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 64 Megapiksel OIS'li ana kameraya ve 2 Megapiksellik yardımcı sensöre sahip.

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Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 1 yonga setinden alan cihaz, 8 GB RAM bellek ile işlemcisini destekliyor. Elektriksel anlamda gücünü 4800 mAh'lik bataryasından alan Y200, 44W hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile çalıştıran Vivo Y200, 128 GB depolama, 7,69 mm kalınlık ve 190 gram ağırlık değerlerine sahip. Fiyatı ise sızıntılara göre 288 Dolar civarında olacak.

Siz Vivo'nun yeni 5G destekli modeli Vivo Y200'ü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.