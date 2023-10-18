Vivo Y200 5G'nin lansman tarihi ve detayları açıklandı

Vivo'nun uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli Vivo Y200 5G için lansman tarihi ve özellikleri açıklandı. Yeni model orta segmentte iyi bir yer tutacak gibi gözüküyor.

Vivo'nun uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli Vivo Y200 5G için tarih verildi. Birkaç gün sonra resmi olarak tanıtılacak olan Y200, sızdırılan özelliklerine bakılırsa orta segmentte iyi bir yer tutacak gibi gözüküyor. İşte Vivo Y200'ün lansman tarihi ve detayları…

Vivo Y200 5G'nin lansmanı 23 Ekim'de gerçekleşecek!

Vivo yeni modeli Y200 5G ile sahneye çıkmaya hazır. Bugün lansman posterleri ile karşımıza çıkan şirket, Vivo Y200 için tarihi de vermiş oldu. 23 Ekim'de gerçekleşecek olan bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Y200 5G'yi tanıtacak olan şirket, cihazın özelliklerini ve fiyatını da lansmanda açıklayacak. Tabi sızıntılar her zaman olduğu gibi lansman öncesinde bizlere bazı bilgileri sunuyor. Gelin ilk olarak tasarıma, daha sonra özelliklere göz atalım.

Vivo bu yıl yeni bir tasarım ile karşımıza çıktı. Vivo V29 modelinde de gördüğümüz bu tasarım, şimdi Y200 bünyesinde karşımıza çıkıyor. Birbirinden güzel iki yeni renk ile gelen Vivo Y200 5G, arka kamera grubu içerisinde iki adet kameraya yer veriyor. Tabi oldukça şık görünen dairesel LED flaşı da atlamamak gerek. Genel olarak köşeli hatlara sahip olan cihaz, kasa yapıyısla premium hissi sunuyor.

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Sızıntılara göre gücünü Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 1 yonga setinden alan Y200 5G, 8 GB RAM bellek ile geliyor. Ön tarafında 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ AMOLED ekran taşıyan cihaz, 16 Megapiksellik selfie kamerasını ekranın altında konumlandırıyor. Arka kamera grubu içerisinde ise OIS'li 64 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik yardımcı sensör bulunuyor.

4800 mAh kapasiteli bir pil ile karşımıza çıkan Vivo Y200, 44W hızlı şarj desteği ile cihazın kolayca şarj olmasına olanak sağlıyor. Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile çalıştıran Vivo, depolama tarafında 128 GB'lık tek seçenek sunuyor. Toplam 190 gram ağırlığında ve 7,69 mm kalınlığında olan Vivo Y200'ün 288 Dolar civarında bir fiyata satılması bekleniliyor.