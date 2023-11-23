Vivo Y12 Modeli Uygun Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncuılarından Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka son olarak uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Vivo Y12 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte Vivo Y12 özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y12 4G özellikleri

Vivo Y12 modelinde 6.56 inç HD+ çözünürlüklü LCD bir panel yer alıyor. Aynı zamanda giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu cihazda da karşımıza çıkıyor. Cihazın boyutları 163,74 x 75,43 x 8,09 mm olup ağırlığıysa 186 gram seviyelerinde.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Helio G85. 12 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksellik derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Modelde 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama mevcut. Kullanıcılar dilerse microSD kart desteği sayesinde depolamada artırıma gidebiliyorlar.

Üründe 15W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Origin OS 3 arayüzünü çalıştırıyor. 3,5 mm kulaklık girişi de cihazda mevcut.

ÖzellikDetay Ekran6.56 inç HD+ LCD panel, damla çentikBoyutlar163,74 x 75,43 x 8,09 mmAğırlık186 gramİşlemciMediaTek Helio G85, 2x 2.0 GHz Cortex-A75, 6x 1.8 GHz Cortex-A55, Mali-G52 MC2 GPUÖn Kamera8 Megapiksel selfie kameraArka Kamera13 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüRAM6 GB LPDDR4xDepolama128 GB eMMC 5.1, microSD kart desteğiBatarya5,000 mAh, 15W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Origin OS 3Kulaklık Girişi3.5 mm

Vivo Y12 4G fiyatı

999 Yuan (140 $) fiyatla satışa sunulan Vivo Y12 4G, yeşil ve mor renk seçeneklerine sahip. Telefonun diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için merak konusu.

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