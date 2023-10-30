Son yıllarda Türkiye de dahil olmak üzere dünyada önemli bir yükseliş sergileyen Vivo, uygun fiyatlı Android akıllı telefonunu tanıttı. Vivo Y100 5G adlı bu model, bütçe dostu telefon pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. İşte Vivo Y100 5G özellikleri ve fiyatı...

Son yıllarda Türkiye de dahil olmak üzere dünyada önemli bir yükseliş sergileyen Vivo, uygun fiyatlı Android akıllı telefonunu tanıttı. Vivo Y100 5G adlı bu model, bütçe dostu telefon pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. İşte Vivo Y100 5G özellikleri ve fiyatı…

Vivo Y100 5G özellikleri ve fiyatı

Vivo Y100 5G modeli, 6.78 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip kavisli bir OLED ekrana yer veriyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1.200 Hz dokunmatik örnekleme ile desteklenen bu ekran, göz sağlığı için yararlı olan mavi ışık korumasına sahip.

Cihazın kalbinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 685 işlemcisi yer alıyor. Bununla beraber akıllı telefon 12 GB'a kadar LPDDR4X tipinde RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip.

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Ön tarafında 8 Megapiksellik bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise OIS destekli 64 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı lensten oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor.

44 W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken Vivo Y100 5G, Android 13 tabanlı OriginOS 3 üzerinde çalışıyor. Son olarak suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olan modelin 7,49 mm kalınlıkta olduğunu da belirtelim.

Vivo Y100 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6.78 inç Kavisli OLED, Full HD+ (1080 x 2400 piksel)Ekran Yenileme Hızı120 HzDokunmatik Örnekleme1.200 HzİşlemciQualcomm Snapdragon 685RAM12 GB LPDDR4XDepolama512 GB (Genişletilebilir değil)Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera– 64 Megapiksel (OIS Destekli) – 2 Megapiksel Yardımcı LensBatarya Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı44 W Hızlı Şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı OriginOS 3DayanıklılıkSuya ve Toza Karşı Dayanıklı (IP68)Kalınlık7,49 mm

Vivo Y100 5G fiyatı;

Vivo Y100 5G 8 GB RAM + 128 GB: 191 dolar

Vivo Y100 5G 8 GB RAM + 256 GB: 218 dolar

Vivo Y100 5G 12 GB RAM + 256 GB: 245 dolar

Vivo Y100 5G 12 GB RAM + 512 GB: 273 dolar

Markanın ana vatanı Çin'de piyasaya sürülen Vivo Y100 5G modelinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Fakat markanın ülkemizdeki faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkün.

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