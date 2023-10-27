Vivo Y100 5G'nin Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı

Vivo, uygun fiyatlı bir model olan Vivo Y100 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun performans testi sonuçları Geekbench'te ortaya çıktı. Snapdragon 695 işlemci ve 12 GB RAM ile donatılan telefon, yüksek performans sunuyor.

Akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdüren Vivo'da her segmentten model için çalışmalar devam ediyor. Çinli üretici, bu kapsamda kısa bir süre önce Y55t'yi kullanıcıların beğenisine sunarken, önümüzdeki saatlerde Vivo Y100 5G adında uygun fiyatlı bir model daha tanıtacak. Son olarak telefonun performans testi sonuçları ortaya çıktı.

Vivo Y100 5G Geekbench'te ortaya çıktı

Vivo Y100 5G, V2313A model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 905, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 117 puan aldı. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu.

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 695 olacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak telefonda 12 GB RAM mevcut olacak. Tabii burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Geçmişte paylaşılan tanıtım posterlerine göre Vivo Y100 5G'nin 120 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç kavisli AMOLED ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Dahası, IP54 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklı olacak. Bunun yanı sıra 64 Megapiksel OIS özellikli bir ana kameraya sahip olacak. Son olarak 44W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Serinin bir diğer üyesi Vivo Y200'ün teknik özellikleri ise şöyle;