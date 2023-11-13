Vivo X100 ve X100 Pro Modelleri Tanıtıldı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Vivo, son birkaç yıldır önemli bir yükseliş sergiliyor. Şirket, bunu sürdürebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, son olarak Android amiral gemisi olan Vivo X100 serisini tanıttı. İşte Çin'de tüketici karşısına çıkan Vivo X100 & X100 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı…

Vivo X100 / Vivo X100 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı

Vivo X100 ve X100 Pro modelleri, 6.78 inç boyutunda 1,5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana yer veriyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 3000 nit parlaklık sunuyorken, aynı zamanda HDR10+ teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

Her iki cihaz da MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. Buna ek olarak 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor. Vivo X100 ve X100 Pro, sırasıyla 120 W ve 100 W hızında şarjı destekleyen 5.000 mAh ve 5.400 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. X100 Pro için ek olarak 50 W kablosuz şarj seçeneği mevcut.

23.800 mAh batarya ve gece görüş kamerası: Unihertz Tank 3 tanıtıldı!

Her iki akıllı telefonun da ön taraflarında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyorken, arka taraflarında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumu; Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) teknolojisi ile desteklenen 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3x optik, 100x dijital yakınlaştırma özelliklerine sahip telefoto lensten oluşuyor. Vivo X100 modelinde telefoto lensin çözünürlüğü 64 Megapiksel iken, Pro modelinde bu değer 50 Megapiksel.

Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışan Vivo X100 serisinde ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu bulunuyor. Akabinde akıllı telefonlar toza ve suya karşı dayanıklılık özelliğine de sahipken, bağlantı tarafında ise WiFi-7, 5G, NFC ve Bluetooth 5.3 seçenekleri var.

Vivo X100 ve Vivo X100 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikVivo X100Vivo X100 Pro Ekran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB / 16 GB12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5.000 mAh5.400 mAhŞarj120 W hızlı şarj100 W hızlı şarj 50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 64 Megapiksel telefoto lens– 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 50 Megapiksel telefoto lensİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarVarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3

Vivo X100 fiyatı:

Vivo X100 12 GB RAM + 256 GB: 550 dolar

Vivo X100 16 GB RAM + 256 GB: 590 dolar

Vivo X100 16 GB RAM + 512 GB: 630 dolar

Vivo X100 16 GB RAM + 1 TB: 685 dolar

Vivo X100 16 GB RAM (LPDDR5T) + 1 TB: 699 dolar

Vivo X100 Pro fiyatı:

Vivo X100 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 700 dolar

Vivo X100 Pro 16 GB RAM + 256 GB: 726 dolar

Vivo X100 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 800 dolar

Vivo X100 Pro 16 GB RAM + 1 TB: 822 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vivo X100 serisinin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.