Vivo X100 ve X100 Pro Modelleri Global Pazarda Tanıtılacak

Çin pazarında kullanıcıların beğenisine sunulan Vivo X100 ailesi, global pazarda da tanıtılacak. Her iki modelde MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 6.78 inç 1.5K AMOLED ekran, 24 GB RAM ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 gibi özelliklere sahip.

Geçtiğimiz ay Çin pazarında kullanıcıların beğenisine sunulan Vivo X100 ailesinde global pazar için düğmeye basıldı. Vivo X100 ve X100 Pro modelleri, gelecek hafta gerçekleştirilecek etkinlik ile global pazarda da tanıtılacak. İşte Vivo X100 ve X100 Pro teknik özellikleri…

Vivo X100 ve X100 Pro özellikleri

Her iki cihazda da MediaTek Dimensity 9300 işlemci bulunuyor. Amiral gemisi işlemcide 1 adet 3.25GHz Cortex-X4, 3 adet 2.85GHz Cortex-X4 ve 4 adet 2.0GHz Cortex-A720 çekirdek bulunuyor.

Vivo X100 ve X100 Pro modelleri, 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inç ekran ile tanıtıldı. Cihazların 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panele sahip olduğunu belirtelim.

24 GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3: OnePlus 12 küresel lansman tarihi açıklandı

Vivo, yeni amiral gemisi serisinde 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB / 512 GB / 1 TB olmak üzere 3 farklı seçenek mevcut.

Vivo, yeni modellerinde Android 14 tabanlı OriginOS 4 yer vereceklerini açıkladı. Bununla birlikte cihazlarda günümüzün en güncel bağlantı teknolojileri olan WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 mevcut.