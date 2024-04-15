vivo X100 Ultra: Kamerasıyla dikkat çeken yeni model

Son dönemin gündemden düşmeyen markalarından vivo, bu sefer X100 Ultra modeliyle gündem oldu. İddialara göre cihaz adeta kameralı bir telefon değil, telefon olarak da kullanılabilen bir kamera olacak. Bu anlamda modelin kamerasıyla mobil sektörün devleriyle yarışacağı söylenirken, fiyat anlamında yine daha uygun olması bekleniyor. Kamera tutkunlarını şimdiden oldukça heyecanlandıran bu gelişme, piyasada taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

vivo X100 Ultra mı geliyor?

Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da Thanos kod adıyla gündemde olan cihazın, şu an için başlangıç aşamasında olduğu iddia ediliyor. vivo'nun üst düzey yöneticilerinden Huang Tao ise yaptığı açıklamada, gördükleri büyük ilgiden oldukça memnun olduklarını, fakat ürünün tamamen hazır bir şekilde piyasaya sürülmesi için önlerinde uzun bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

vivo X100 Ultra'nın teknik detayları şu an için tam olarak belli olmasa da, cihazın Quad HD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızında AMOLED bir ekranla beraber geleceği konuşuluyor. Ayrıca ürün yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle birçok alanda yüksek verimlilik sunacak gibi gözüküyor. Elbette cihazın en iddialı taraf kamera performansı olacak. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce vivo'nun yeni nesil akıllı telefonu iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç vivo marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.