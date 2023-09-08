Vivo X100 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu X100 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı. Seri, suya ve toza dayanıklılık, kablosuz şarj desteği ve yüksek kamera deneyimi gibi özelliklere sahip olacak.

Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo her segmentten telefonuyla kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli şirket son zamanlarda giriş segmente odaklanırken, amiral gemisi modelleri de ihmal etmiyor. Son olarak yakında tanıtılması beklenen Vivo X100 serisinin kilit özellikleri sızdırıldı.

Vivo X100 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı

Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonları X100 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Bu yıl satışa çıkan X90 ailesinin devamı niteliğinde gelecek akıllı telefonların teknik özellikleri sektörde sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station tarafından sızdırıldı.

Digital Chat Station'un raporuna göre Vivo X100 ailesi suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68 sertifikası ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonlarda 50W kablosuz şarj desteği mevcut olacak, bunun yanı sıra çift stereo hoparlör, bir X Ekseni doğrusal motor ve bir IR Blaster kullanılacak.

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Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, serinin standart ve Pro modelinde MediaTek Dimensity 9300 işlemci yer alacak. Serinin üst düzey özelliklere sahip Pro+ modeliyse Qualcom Snapdragon 8 Gen 3 yongasıyla gelecek.

Pro modellerinde kamera deneyimi yüksek olacak. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre X100'ün, Sony IMX9 serisi 1/14x inç ana kameranın yanı sıra 12 Megapiksel Sony IMX663 ultra geniş lens ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B telefoto lense sahip olması bekleniyor. Birincil kameranın IMX9 serisi sensörün gelişmiş bir versiyonu ve IMX866'nın geliştirilmiş bir varyantı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca X100 Pro'nun 1 inçlik bir ana kameraya, yeni bir periskop zoom sensörüne ve muhtemelen 12 Megapiksel IMX663 ultra geniş lense sahip olacağı söyleniyor.

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