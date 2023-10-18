Vivo X100 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Vivo'nun yeni akıllı telefonları olan X100 serisi için tanıtım tarihi sızdırıldı. X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus modellerinin özellikleri de açıklandı.

Vivo'nun yeni akıllı telefonlarını içerisinde barındıran Vivo X100 serisi için tarih netleşti. Bugün gelen sızıntılar Vivo X100 ailesinin lansman tarihini ortaya koyuyor. İşte X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus'ın tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri.

Sızıntılar Vivo X100 ailesi için 13 Kasım'ı işaret ediyor!

Vivo son dönemde çıkardığı telefonlarla pazardaki yerini büyüttü. Şimdi amiral gemisi modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan şirket, X100 ailesini tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz cihazlar hakkında resmi bir açıklama olmasa da, sızıntılar bizlere gerekli bilgileri aktarıyor. Geçtiğimiz günlerde Kasım ayında tanıtılacağı ortaya çıkan X100 modellerinin, 13-14 Kasım'da tanıtılacağı aktarıldı. Yani Vivo X100 için bir ay daha bekleyeceğiz

Bununla birlikte cihazların özellikleri de tekrardan aktarıldı. Seri içerisinde Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcilerini kullanacak olan şirket, yeni modellerini tanıtmak için işlemcilerin tanıtılmasını bekliyor. 6 Kasım'da Dimensity 9300'ün, 25 Ekim'de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin tanıtılacağını göz önünde bulundurursak, Vivo X100 modellerinin 13 Kasım gibi tanıtılması muhtemel.

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X100 ve X100 Pro modelinde Dimensity 9300 yonga setini kullanan Vivo, X100 Pro Plus için Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi tercih ediyor. X100 için 5000 mAh kapasiteli bir pil sunan şirket, X100 Pro'da bu değeri 5100'e, X100 Pro+'da ise 5400'e çıkaracağı iddia ediliyor.

Kamera tarafında X100 Pro modelinde 50 Megapiksel ana kamera kullanan şirket, arka kamera grubu içerisine Sony imzalı 12 Megapiksellik ultra geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksellik telefoto kamerayı da dahil ediyor. X100 Pro+ ise 50 + 200 + 50 + 50 Megapiksel dörtlü arka kamera grubu ile geliyor.

Vivo X100 serisi şimdilik bu detaylarla sınırlı. Ancak önümüzdeki bir aylık süreçte daha birçok bilgiyi elde edeceğiz. Bakalım Vivo yeni modellerini ne kadar fiyatla satışa sunacak?