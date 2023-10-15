Vivo X100 Serisinin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Vivo, yeni modellerini içeren X100 serisini Kasım ayında tanıtacak. X100, X100 Pro ve X100 Pro+ modellerinin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgiler de sızdırıldı.

Vivo, yeni modellerini içeren X100 serisini tanıtmak için hazır. Resmi olmayan kaynaklar Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ modellerinin lansman tarihini gözler önüne sürdü. İşte Vivo X100 ailesinin lansman tarihi, özellikleri ve tasarımı.

X100, X100 Pro ve X100 Pro+ Kasım'da geliyor!

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılar Vivo'nun 2024 öncesinde X100 ailesini tanıtacağını işaret ediyordu. Şimdi ise daha net bir tarih elimize geçti. Vivo ve alt markası iQOO yakında yeni modellerini tanıtacak. İki seri için de yakın tarihler belirleyen şirket, X100 ailesini Kasım ayında tanıtacak. Sızıntılara göre 11 Kasım'dan sonra tanıtılacak olan Vivo X100 ailesi, iQOO 12 serisinden hemen sonra raflarda yerini alacak.

Tabi lansmandan önce ortaya çıkan bilgiler arasında cihazların özellikleri de var. İddialara göre X100 ve X100 Pro modelinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 yonga setini kullanan şirket, X100 Pro+ versiyonunda Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanıyor. Yine üç modelde de farklı bataryalar kullanan Vivo, Pro+ modeline 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5400 mAh'lik bir pil yerleştirmiş. Bu pil Pro modelinde 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjlı 5100 mAh'lik pil ile değişirken; standart modelde ise yerini yine 120W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bataryaya bırakıyor.

8 GB RAM, 5G bağlantı: Vivo'nun uygun fiyatlı telefonu Google'da görüntülendi!

X100 Pro modelinde 50 Megapiksel ana kamera kullanan şirket, arka kamera grubu içerisine 12 Megapiksellik ultra geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksellik telefoto kamerayı da dahil ediyor. X100 Pro+ ise 50 + 200 + 50 + 50 Megapiksel olarak şekillenen dörtlü arka kamera grubu ile geliyor. Ek olarak sızıntılar arasında Vivo X100 Pro'nun 120Hz yenileme hızında 1.5K OLED kavisli ekrana sahip olacağı bilgisi de var.