vivo X100 Serisi Yeni Renk ve Kamera Örnekleriyle Geliyor

Sızıntılarla gündemden düşmeyen ve merakla beklenen vivo X100 serisi teknoloji dünyasının dikkatini çekmeyi başarıyor. Şirket, seriyle ilgili daha fazla ayrıntı açıklayarak büyük bir heyecan yarattı. Son olarak vivo, X100 serisinin yeni renk çeşidini ve kamera örneklerini paylaştı. İşte detaylar!

Sızıntılarla gündemden düşmeyen ve merakla beklenen vivo X100 serisi teknoloji dünyasının dikkatini çekmeyi başarıyor. Şirket, seriyle ilgili daha fazla ayrıntı açıklayarak büyük bir heyecan yarattı. Son olarak vivo, X100 serisinin yeni renk çeşidini ve kamera örneklerini paylaştı. İşte detaylar!

vivo X100 serisi Gün Batımı rengiyle geliyor!

Son zamanların gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan vivo, X100 serisi akıllı telefonunu 13 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte modellerle ilgili sızıntılar ve tanıtımlar da ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak ise vivo, X100 serisinin yeni rengini ve kamera örneklerini paylaştı. Paylaşılan yeni renk ve tasarım, "Gün Batımı" veya "Portakal Kabuğu" şeklinde tanımlanan bir rengiyle geliyor. Tasarıma baktığımızda deri sırtlı ve altın renkli çerçeveli versiyonunu görüyoruz. Bu, daha önce cam arka kısmıyla tanıtılan Yıldızlı Mavi modeline ek olarak sunuluyor.

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Bununla birlikte şirket X100 ve X100 Pro modellerinden birçok kamera örneğini de paylaştı. Bu örneklere bakıldığında telefonların optik yakınlaştırmasını ve telefoto makro kamera yeteneklerini görmek mümkün.

Raporlara göre vivo X100 ve X100 Pro, 64 Megapiksel OmniVision OV64B telefoto kamera, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lens ve Sony IMX920 birincil kamera (X100) ya da Sony IMX989 ana kamerayla donatılacak (X100 Pro).

Öte yandan her iki modelde de Dimensity 9300 yonga seti yer alacak. LPDDR5T RAM ile güçlendirilecek olan telefonların 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunması bekleniyor. vivo X100 ve X100 Pro'nun 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç OLED panele de sahip olması beklentiler arasında.

Peki, siz vivo X100 ve X100 Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!