Vivo X100 Serisi ve Watch 3 Lansman Tarihi Açıklandı

Son günlerde sızıntılarla gündemden düşmeyen Vivo X100 serisi için lansman tarihi verildi. 13 Kasım'da Çin'de düzenlenecek lansman kapsamında yeni amiral gemisine ek olarak Vivo Watch 3 isimli akıllı saat de tanıtılacak.

Son günlerde sızıntılarla gündemden düşmeyen Vivo X100 serisi için lansman tarihi verildi. 13 Kasım'da Çin'de düzenlenecek lansman kapsamında yeni amiral gemisine ek olarak Vivo Watch 3 isimli akıllı saat de tanıtılacak.

Vivo X100 ve Watch 3, 13 Kasım'da Çin'de tanıtılacak

Vivo, yeni amiral gemisi X100 serisini ve Watch 3 akıllı saatini 13 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtmayı planlıyor.

Çin'in sosyal medya plaformu Weibo'da yayınlanan gönderide üretici, X100 Pro'nun beyaz detaylara sahip mavi renkteki ilk görüntüsünü de paylaştı. Lansman görselinde ayrıca Güneş'in doğuşundan Ay'ın batışına kadar olan bir görsel kullanıldı. Bu da gece fotoğrafçılığı başta olmak üzere kamera yeteneklerine vurgu yapıyor.

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Daha önce önemli kaynakların aktardığı bilgilere bakarsak X100 ve X100 Pro modellerinde Dimensity 9300 kullanılacak. Ek olarak şirket, X100 Pro Plus için Snapdragon 8 Gen 3'ü tercih edecek. Akıllı telefon dünyasının en güçlü yonga seti olan SD 8 Gen 3, LPDDR5T RAM ve uydu bağlantısını destekliyor.

Akıllı saat tarafında ise Watch 3'ün detayları şimdilik belirsiz. Ancak Google WearOS yerine şirketin kendi Blue OS platformunda çalışacak.

Vivo, 13 Kasım'da düzenleyeceği etkinlik ile amiral gemisi ve akıllı saat serisini yenileyecek. Lansman öncesinde daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyorken, kullanıcılar da meraklanmaya başladı.

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