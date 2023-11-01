Vivo X100 Serisi Tasarımı Ortaya Çıktı

Rekabetin her geçen gün arttığı akıllı telefon sektöründe son dönemde büyük bir çıkış yakalayan vivo, ülkemizde de önemli bir kitleye ulaşmış durumda. Şirket, bir süredir amiral gemisi serisi vivo X100 için çalışmalarını sürdürüyor. Vivo X100 serisinin tasarımı hakkında ortaya çıkan son detay görselleri, dört sensöre ev sahipliği yapan yuvarlak bir kamera adasını gözler önüne seriyor.

Rekabetin her geçen gün arttığı akıllı telefon sektöründe son dönemde büyük bir çıkış yakalayan vivo, ülkemizde de önemli bir kitleye ulaşmış durumda. Şirket, bir süredir amiral gemisi serisi vivo X100 için çalışmalarını sürdürüyor.

vivo X100, 17 Kasım'da Çin'de tanıtılacak

Daha önce birçok sızıntı bilgisine ulaştığımız vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus modellerinden oluşan seri hakkında ortaya çıkan son detay görselleri oldu. Vivo ürün müdürü Han Boxiao, vivo X100 tasarımı için yakından bilgi sahibi olabileceğimiz bir görsel paylaştı.

Aslında vivo X100 tasarımı, yayınlanan tanıtım posterlerinde kısmi olarak gösterilmişti. Bugün ise daha yakından bakma imkanı buluyoruz. Arka panele bakış sunan görsel, dört sensöre ev sahipliği yapan yuvarlak bir kamera adasını gözler önüne seriyor.

Vivo X100 serisinin beklenen özellikleri!

Daha önce önemli kaynakların aktardığı bilgilere bakarsak X100 ve X100 Pro modellerinde Dimensity 9300 kullanılacak. Ek olarak vivo, X100 Pro Plus için Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi tercih edecek gibi duruyor. Akıllı telefonlar için en üst düzey olarak kabul gören LPDDR5T RAM ve uydu bağlantısı gibi temel özellikler arasında kabul ediliyor.

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Kamera tarafında X100 Pro modelinde 50 Megapiksel ana kamera kullanan vivo, arka kamera grubu içerisine Sony imzalı 12 Megapiksellik ultra geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksellik telefoto kamerayı da dahil ediyor. X100 Pro+ ise 50 + 200 + 50 + 50 Megapiksel dörtlü arka kamera grubu ile geliyor. 200 Megapiksellik kameranın ise telefoto olduğu gelen bilgiler arasında.

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