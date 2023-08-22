Vivo X100 Serisi Tanıtılıyor

Vivo, yeni akıllı telefon serisi Vivo X100'ü tanıtmak için hazırlanıyor. İçerisinde Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus olmak üzere üç model bulunduran X100 serisinin bir kısmı bu yıl geliyor.

Vivo, yeni akıllı telefon serisi Vivo X100'ü tanıtmak için hazırlanıyor. İçerisinde Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus olmak üzere üç model bulunduran X100 serisinin bir kısmı bu yıl geliyor. Gelin X100 ailesine yakından bakalım.

Vivo, X100 ailesinin bu yıl tanıtılacağını onayladı

Son zamanlarda alt markaları ile beraber birçok modeli hayatımıza sokan Vivo, yüksek özelliklere sahip X100 modellerini tanıtmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Bir süredir hakkında bilgiler aldığımız X100 modelleri, yakında tüm detaylarıyla karşımızda olacak.

Bugün gelen bilgiler Vivo'nun Başkanı Shen Wei'den. Shen Wei, X100 ve X100 Pro modellerinin bu yıl sonunda piyasaya sürüleceğini onayladı. 2023 yılı bitmeden MediTek Dimensity 9300 işlemcili Vivo X100 ve X100 Pro modellerini tanıtacak olan şirket, cihazların tüm özelliklerini de lansmanda açıklayacak.

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Serinin en üst modeli X100 Pro Plus için ise 2024 yılı gösterildi. Tabi 2024 yılında gelecek olan modelin 200 Megapiksellik telefoto kameraya sahip olacağını da söyleyelim. Hazır detaylara girmişken, Vivo X100 ailesine yakından bakalım.

Vivo X100 serisinin özellikleri

X100 Pro görünüşe göre ana kamera olarak 50 Megapiksellik Sony IMX989 sensörünü kullanacak. Bunun yanında ultra geniş açılı kamerasını 12 Megapiksellik Sony IMX663 olarak seçen cihaz, bu iki kameranın yanında 64 Megapiksellik bir telefoto kameraya da yer veriyor. 120Hz yenileme hızı ile birlikte gelecek olan X100 Pro, 1.5K OLED kavisli ekrana sahip olacak. 100W hızlı şarj desteğini de kullanıcılara sunacak olan X100 Pro, NFC desteğine de sahip. Tüm bunlara ek olarak X100 modeli ile birlikte X100 Pro da gücünü MediaTek Dimensity 9300'dan alacak.

X100 Pro Plus modeline geldiğimizde ise ana kameranın yine Sony IMX989 olduğunu görüyoruz. Ancak bunun yanında 200 Megapiksellik bir telefoto lens de bulunacak. Bununla da yetinmeyen şirket iki adet 50 Megapiksellik kamerayı da X100 Pro Plus'a eklemiş. Toplamda dört kamerayla gelen X100 Pro Plus işlemci tarafında ise Qualcomm'un yeni göz bebeği Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak.