Vivo X100 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo, pazardaki payını daha da artırmak için her segmentten telefonuyla kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli şirket son zamanlarda giriş ve orta segmente odaklanırken, görünüşe göre amiral gemisi kategorisini de ihmal etmeyecek. Zira ortaya çıkan son raporlar yakında tanıtılması beklenen Vivo X100 serisinin yeni özelliklerini gözler önüne seriyor.

Vivo X100 serisi kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station yaklaşan Vivo X100 serisinin batarya özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre standart model 120W şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Pro modeli 50W kablosuz ve 120W kablolu şarj olabilen 5.100 mAh'lik bir bataryadan güç alacak. Serinin üst düzey özelliklere sahip Pro+ modeliyse 100W kablolu ve 50W kablosuz hızları destekleyen 5.400 mAh bataryayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, serinin standart ve Pro modelinde MediaTek Dimensity 9300 işlemci yer alacak. Serinin üst düzey özelliklere sahip Pro+ modeliyse Qualcom Snapdragon 8 Gen 3 yongasıyla gelecek. Pro modellerin uydu bağlantı özelliğine de sahip olacağı ifade ediliyor.

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Pro modellerinde kamera deneyimi yüksek olacak. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre X100'ün, Sony IMX9 serisi 1/14x inç ana kameranın yanı sıra 12 Megapiksel Sony IMX663 ultra geniş lens ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B telefoto lense sahip olması bekleniyor.

Birincil kameranın IMX9 serisi sensörün gelişmiş bir versiyonu ve IMX866'nın geliştirilmiş bir varyantı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca X100 Pro'nun 1 inçlik bir ana kameraya, yeni bir periskop zoom sensörüne ve muhtemelen 12 Megapiksel IMX663 ultra geniş lense sahip olacağı söyleniyor.

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