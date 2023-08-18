Vivo X100 Serisi Özel Sensörlerle Geliyor

Akıllı telefon dünyasının yükselen ismi Vivo, orta ve üst segment modelleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ülkemizde de takip edilen şirket, geçtiğimiz kasım ayında yüksek donanıma sahip olan X90 serisini tanıttı. Vivo, serinin bir sonraki oyuncusu için kolları sıvadı. Gelen bilgilere bakılırsa Vivo X100 serisinde özel sensörler kullanılacak.

Vivo X100 Pro+, 200 Megapiksel telefoto lens kullanacak

Son dönemde Vivo, akıllı telefonlarının kamera yeteneklerine önem veriyor. Weibo'da ortaya çıkan bir sızıntı, serinin en yetenekli oyuncusu kamera açısından göz dolduracak. Cihazda X90 Pro+'ta da kullanılanın 1 inç boyutundaki Sony IMX989 50 Megapiksel ana kamera yer alacak. Ek olarak f/1.4-f/4.0 arası değişebilen diyafram açıklığı yer alacak.

Asıl dikkat çeken ayrıntı ana kamerayla ilgili değil. Gelen bilgilere göre Vivo X100 Pro+, 200 Megapiksel telefoto lense yer verecek. Son olarak modelin Qualcomm'un henüz tanıtılmayan amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle sahne alacağı gelen bilgiler arasında.

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Son olarak kaynak, IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi ve ekranın altında bir ultrasonik parmak izi tarayıcı olacağını söyledi. Öte yandan seride üç model yer alacak. Vivo X100 Pro+ modeline Vivo X100 ve Vivo X100 Pro eşlik edecek.

Öte yandan Vivo, standart modelinin de gelişmiş bir kameraya sahip olmasını istiyor. Bu bağlamda şirket, kamera lensleri konusunda uzmanlaşmış Sony ile ortak bir çalışma yürütüyor. Vivo'nun yaptığı açıklamaya göre beklenen Vivo X100, LYT800 sensörünün özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacak.