Vivo X100 Serisi, iPhone 15 Pro'ya Yakın Performans Sunacak

Vivo'nun çok yakında vitrine çıkarmaya hazırlandığı Vivo X100 serisi için artık geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek birçok teknik özellik ve tasarım detayı ortaya çıktı. Son paylaşılan bir rapor, serinin performans ve verimlilik açısından iPhone 15 Pro'ya yakın olacağını gözler önüne serdi.

Vivo X100, iPhone 15 Pro'ya yakın bir performans sunacak

Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonları X100 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Bu yıl satışa çıkan X90 ailesinin devamı niteliğinde gelecek telefonların özellikleri geçtiğimiz günlerde sektörde sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Analist kısa bir süre önce de telefonlarla ilgili kullanıcıları sevindirecek bir iddia daha ortaya attı.

İddialara göre Vivo X100 serisi MediaTek'in şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9300'dan güç alacak. İşlemci; TSMC'nin N4P sürecini kullanacak ve ekimde düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcı karşısına çıkacak.

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Tayvanlı yarı iletken firması yeni yongasında verimlilik çekirdeklerinden vazgeçti ve bunların yerine 4x Cortex-X4 ve 4x Cortex-A720 olacak şekilde sadece yüksek performans çekirdeklerine yer verdi. Her ne kadar ısınma iddialarıyla gündeme gelse de Digital Chat Station'un raporuna göre yonga seti performans ve verimlilik açısından iPhone 15 Pro'larda yer alan Apple A17 Pro'ya yakın bir performans sunacak ve hatta rakip olacak.

Tabii şu an için Dimensity 9300 ile ilgili herhangi bir performans ya da kıyaslama verisi mevcut değil. Öte yandan Evan Blass gibi isimler tarafından ortaya atılan ısınma iddiaları da akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

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