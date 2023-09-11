Vivo X100 Serisi İçin Lansman Tarihi Verildi

Vivo'nun bir süredir konuşulan X100 serisi için yeni açıklamalar geldi. Vivo Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada Vivo X100 serisinin ne zaman tanıtılacağını dile getirdi. İşte Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus modellerinin lansman tarihleri ve özellikleri.

Vivo X100 ailesi 2024'ten önce tanıtılacak!

Vivo, yeni modellerini içeren X100 serisi için tarih verdi. Önceki sızıntılardan hatırlarsanız Vivo X100 ailesinin 2023 yılında tanıtılacağını duymuştuk. Şimdi ise çember biraz daha daralıyor. Vivo Başkan Yardımcısı bugün yaptığı açıklamada Vivo X100 ailesinin 8 Ekim sonrasında tanıtılacağını dile getirdi.

Yine sızıntıları hatırlatmak gerekirse Vivo X100 ve X100 Pro için Kasım ayı işaret edilmişti. X100 Pro Plus ise Aralık ayında tanıtılacak denilmişti. Görünüşe göre Vivo da bu bilgileri doğruluyor. Yani Vivo X100 modelleri için Kasım ve Aralık aylarını bekleyeceğiz.

Dimensity 7200 işlemcili Vivo T2 Pro geliyor! İşte detaylar

Vivo X100 modellerinin özellikleri!

Lansmana günler kalsa da sızıntılar lansman tarihini ilettiği gibi cihazların özelliklerini de ortaya döküyor. Sızıntılara göre Vivo X100 ve X100 Pro MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 yonga setini kullanıyor. Vivo X100 Pro Plus ise Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak.

X100 Pro modeline 50 Megapiksel Sony IMX989 sensörü ana kamera olarak yerleştiren Vivo, arka kamera grubu içerisine 12 Megapiksellik ultra geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksellik telefoto kamerayı da dahil ediyor. X100 Pro Plus modelinde ise ana kamera sabit kalırken, telefoto kamera 200 Megapiksellik bir sensörle değişiyor. Ayrıca 50 Megapiksellik iki adet kameraya daha sahip olan X100 Pro Plus, toplamda dört adet kamera ile geliyor. Ek olarak sızıntılar arasında Vivo X100 Pro'nun 120Hz yenileme hızında 1.5K OLED kavisli ekrana sahip olacağı bilgisi de var.

Şimdilik Vivo X100 serisi hakkında bilinenler bu kadar. Bakalım Kasım ve Aralık aylarında tanıtılacak olan Vivo X100 modelleri neler sunacak? Fiyatları ne kadar olacak?