Vivo X100 Serisi Fiyatları Ortaya Çıktı

Vivo'nun yeni amiral gemisi X100 serisinin fiyatları sızdırılan bir belgeyle ortaya çıktı. Standart modelin fiyatı 3.999 Yuan (550$) iken, Pro modelinin fiyatı 4.999 Yuan (700$) olarak belirlendi.

Vivo'nun yeni amiral gemisi X100 serisi bugün düzenlenecek Çin etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Akıllı telefonların tanıtım saati yaklaştıkça ortaya çıkan bilgilerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son ortaya çıkan bir rapor serinin fiyatlarını gözler önüne seriyor.

Vivo X100 serisi ne kadardan satılacak?

Kısa bir süre önce sızdırılan bir belge, Vivo X100 ve X100 Pro'nun varyantlarını ve fiyatlarını ortaya çıkardı. Buna göre standart modelin 12 GB + 256 GB versiyonu 3.999 Yuan (550$), 16 GB + 512 GB versiyonu ise 4.699 Yuan (650$) fiyatlarla satılacak.

Vivo X100 Pro modelinin 12 GB + 256 GB sürümünün fiyatı 4.999 Yuan (700$) olacak ve 16 GB + 512 GB varyantı ise 5.699 Yuan'dan (800$) satılacak. Bunun dışında Pro modeli Star Trail Blue (Mavi), Sunset Orange (Turuncu), White Moonlight (Beyaz) ve Cheyne Black (Siyah) renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

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Geçmiş sızıntılara bakarsak, serinin standart ve Pro modelinde Dimensity 9300, üst düzey özelliklere sahip Pro+ modelinde Qualcom Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Dahası, Pro modellerin uydu bağlantı özelliğine de sahip olacağı ifade ediliyor.

Pro modellerinde kamera deneyimi yüksek olacak. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre X100'ün, Sony IMX9 serisi 1/14x inç ana kameranın yanı sıra 12 Megapiksel Sony IMX663 ultra geniş lens ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B telefoto lense sahip olması bekleniyor. Birincil kameranın IMX9 serisi sensörün gelişmiş bir versiyonu ve IMX866'nın geliştirilmiş bir varyantı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca X100 Pro'nun 1 inçlik bir ana kameraya, yeni bir periskop zoom sensörüne ve muhtemelen 12 Megapiksel IMX663 ultra geniş lense sahip olacağı söyleniyor.

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