Vivo X100 Serisi 17 Kasım'da Tanıtılacak

Vivo'nun yeni amiral gemisi katili X100 serisi 17 Kasım'da düzenlenecek Çin etkinliğinde tanıtılacak. Akıllı telefonların tanıtım tarihi yaklaştıkça ortaya çıkan bilgilerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son ortaya çıkan bir rapor serinin Pro modelinin tasarımını gözler önüne seriyor.

Vivo X100 Pro nasıl görünecek?

Vivo X100 Pro modelinin tasarımı Vivo'nun resmi Weibo hesabından yapılan paylaşımlarla doğrulandı. Buna göre akıllı telefon mavi dalgalı cam arka panele ve dairesel dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Önde ise delikli bir ekran tasarımı bizleri karşılayacak.

Geçmiş sızıntılara bakarsak, serinin standart modelinde MediaTek Dimensity 9300, Pro'sunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yer alacak. Serinin üst düzey özelliklere sahip Pro+ modeliyse Qualcom Snapdragon 8 Gen 3 yongasıyla gelecek. Pro modellerin uydu bağlantı özelliğine de sahip olacağı ifade ediliyor.

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Pro modellerinde kamera deneyimi yüksek olacak. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre X100'ün, Sony IMX9 serisi 1/14x inç ana kameranın yanı sıra 12 Megapiksel Sony IMX663 ultra geniş lens ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B telefoto lense sahip olması bekleniyor. Birincil kameranın IMX9 serisi sensörün gelişmiş bir versiyonu ve IMX866'nın geliştirilmiş bir varyantı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca X100 Pro'nun 1 inçlik bir ana kameraya, yeni bir periskop zoom sensörüne ve muhtemelen 12 Megapiksel IMX663 ultra geniş lense sahip olacağı söyleniyor.

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