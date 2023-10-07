Vivo X100 Pro, Uydu Bağlantısı Teknolojisiyle Geliyor

Vivo'nun yakında çıkacak olan X100 Pro modelinde uydu bağlantısı teknolojisi kullanılacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar acil durumlarda bağlantı sağlayabilecek.

İlk olarak iPhone 14 serisiyle başlayan uydu bağlantısı desteği nihayet Android dünyasına da yayılıyor. Ortaya çıkan iddialara göre Vivo, X100 Pro modelinde uydu bağlantısı teknolojisi sağlayarak modaya ayak uydurmuş olacak.

Vivo X100 Pro uydu bağlantısı teknolojisine sahip olabilir

Vivo'nun yakın zamanda çıkması beklenen X100 Pro amiral gemisinde uydu bağlantısını test ettiği belirtildi. Bu da cihazın standart hücresel ağların ötesinde bağlantı seçeneği sunarak kullanıcılara acil durumlarda destek sağlayacağını gösteriyor.

Çin'den gelen sızıntılar, X100 Pro'nun "V2309A" model numarasını ve iki yönlü uydu iletişim yeteneğini gözler önüne serdi. Uydu iletişim sayesinde, telefon hücresel ağ bağlantısına ihtiyaç duymadan metin, fotoğraf, ses kaydı ve hatta video gönderip alabilecek.

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Uydu bağlantısı için Unisoc V8821 çipinin kullanılması bekleniyor. Temmuz ayında duyurulan V8821, uydu iletişimini idare edebilen karasal olmayan 5G ağlarını destekliyor. Daha önce Vivo'nun, Unisoc ile birlikte bu yonga setinin geliştirilmesinde yer aldığı da bildirildi.

Söylentiler doğru çıkarsa, Vivo X100 Pro şimdiye kadar uydu bağlantısı işlevi sunan sınırlı sayıdaki akıllı telefon arasına katılacak. Apple bunu iPhone 14 serisiyle başlatırken, Huawei Mate 60 Pro da uydular üzerinden mobil bağlantıyı destekliyor.

Bunun haricinde X100 Pro'nun MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden gücünü alacağını ve üst seviye Pro+ modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanacağı söyleniyor. Her iki telefon da yıl bitmeden görücüye çıkabilir.

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