Vivo X100 Pro Stres Testi Sonuçları Belli Oldu

Vivo'nun amiral gemisi serisi X100 ve X100 Pro modelleri, MediaTek Dimensity 9300 işlemciyle güçlendirildi. X100 Pro için yapılan stres testi sonuçları açıklandı.

Vivo, amiral gemisi serisi X100 ve X100 Pro modellerini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. MediaTek Dimensity 9300'den gücünü alan yeni seri; Xiaomi 14 gibi Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazlara rakip olacak. Son olarak X100 Pro için bir stres testi gerçekleştirildi, işte sonuçlar.

Vivo X100 Pro, stres testinden çıkabildi mi?

X100 Pro için yürütülen ilk performans testleri, MediaTek Dimensity 9300'ün ağır yük altında nasıl sonuç verdiğini gözler önüne serdi. Dörtü yüksek performanslı olmak üzere sekiz Cortex-X4 çekirdeği barındıran yonga seti, stres testine 2 dakika boyunca dayanabildi.

X100 Pro, Anthropic'in tüm çekirdekleri maksimum düzeyde zorlayan testi gerçekleştirildi. Buna göre 2 dakika içinde en yüksek performansının yarısına kadar yavaşladı. Testte, çekirdek frekansları 0,6 GHz ile 1,2 GHz'e kadar düştü.

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Karşılaştırma yapmak gerekirse Snapdragon 8 Gen 2, aynı testte 10 dakikadan fazla süre boyunca dayanabiliyor ve en yüksek çekirdek hızlarının yaklaşık yüzde 80'ini koruyabiliyor. Bu durum, Dimensity 9300'ün verimlilik çekirdeklerine sahip olmamasından kaynaklanıyor.

Öte yandan X100 Pro'da buhar odası isimli soğutma çözümü kullanılıyor. Yonga setinin ısınmasıın önlüyor olsa da, bu çözüm ile çekirdeklerin daha fazla zorlandığını unutmamak lazım. Standart fan ve verimlilik çekirdeğine sahip işlemcilerin 2 dakikadan daha uzun süre dayandığını biliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vivo X100 serisinin özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.