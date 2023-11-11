Vivo X100 Pro'nun performans sonuçları açıklandı

Son yıllarda Türkiye ile birlikte küresel olarak akıllı telefon pazarında önemli bir yükseliş sergileyen Vivo, bunu sürdürebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka yakın zamanda yeni Vivo X100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni akıllı telefonların Çin'de tüketici karşısına çıkması için çok bir süre kalmamışken serideki standart model olan Vivo X100 Pro 'nun küresel versiyonu, Geekbench'te görüntülendi ve böylelikle performans sonuçları gözler önüne serildi.

Vivo X100 Pro (küresel) Geekbench performans testi sonucu

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

vivo V2309 model numarasıyla Geekbench veri tabanında görüntülenen Vivo X100 Pro, tekli ve çoklu çekirdekli testte sırasıyla 2.254 ve 7.608 skor elde etti. Karşılaştırma yapma açısından bu puanlar iPhone 15 Pro'da sırasıyla 2.644 ve 6.832 şeklindeydi.

Model / Geekbench puanıTekli ÇekirdekÇoklu Çekirdek Vivo X100 Pro2.2547.608iPhone 15 Pro2.6446.832

Raporda yer alan bilgilere göre Vivo X100 Pro modeli, MediaTek'in yakın zamanda duyurduğu Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. Bununla beraber 16 GB RAM'e sahip olacakken, Android 14 işletim sisteminde çalışacak.

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Öte yandan daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ise cihaz, 120 W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bununla beraber 6.78 inç boyutunda AMOLED ekrana yer verecek.

Vivo X100 Pro beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.78 inç – AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Android 14

Batarya: 5.000 mAh

Şarj Hızı: 120 W

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