Vivo X100 Pro'nun global tanıtım tarihi belli oldu

Vivo X100 Pro'nun global tanıtım tarihi olan 14 Aralık açıklandı. Telefonun teknik özellikleri ve global versiyonu hakkında detaylar verildi.

Vivo'nun geçen ay kullanıcılara sunduğu Vivo X100 serisinin global macerası başlamak üzere. Çinli marka yeni akıllı telefonlarını Çin'de piyasaya sürdükten sonra vakit kaybetmeden küresel versiyonları üzerinde çalışmalara başlarken, son gelen raporlar global tanıtım tarihiyle ilgili kritik detayları gözler önüne seriyor.

Vivo X100 Pro globale ne zaman gelecek?

Vivo X100 Pro, V2309 model numarasıyla Google Play Console'da görüntülendi. Liste akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini ortaya çıkarırken, global lansman konusunda da kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağı konusunda kritik detaylar veriyor. Bu noktada serinin 14 Aralık'ta tanıtılacağı ifade ediliyor.

Google Play Console veri tabanına baktığımızda telefonların Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir teknik özellik farkının olmasını beklemiyoruz.

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Vivo X100 ve Vivo X100 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;