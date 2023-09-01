Vivo, X100 Pro ile kamera yeteneklerini artırıyor

Vivo'nun en yeni amiral gemisi modeli X100 Pro, özel 100mm periskop lensi ve 64 Megapiksel sensörüyle dikkat çekiyor. Şirket ayrıca Zeiss iş birliğiyle çalışıyor. Vivo ve iQOO'nun amiral gemisi modelleri için yeni kamera teknolojileri geliştirdiği bildirildi.

Vivo, kamera yeteneklerini artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin en yeni amiral gemisi modeli olacak X100 Pro'da özel 100mm periskop lensi bulunacak. Bu lensin f/2.5 diyafram açıklığına sahip 64 Megapiksel sensöre yer vereceği bildirildi. Şirketin ayrıca Zeiss ile iş birliğinde olduğu bildirildi.

Vivo X100 Pro kamerası neler vadediyor?

Çin'den gelen son sızıntılara göre Vivo ve iQOO, amiral gemisi modelleri için yeni kamera teknolojileri geliştiriyor. Kasım ayında piyasaya sürülecek X100 Pro'nun düşük ışık fotoğrafçılığıyla ön plana çıkacağı bildirildi.

Çinli üreticinin, 100mm odak uzaklığına ve f/2.5 diyafram açıklığına sahip periskop lens geliştirdiği iddia ediliyor. Bu periskop lens, OmniVision tarafından geliştirilen 64 Megapiksel OV64B sensörü kullanacak. Bu da 4'ü 1 arada piksel gruplama ve 2x dijital yakınlaştırmayı destekleyeceği anlamına geliyor.

Hem ucuz hem güçlü: Vivo Y78m satışa sunuldu!

Vivo ayrıca akıllı telefonun diğer lensleri için Zeiss ile birlikte çalışıyor. Ancak ana kameranın 53 Megapiksel Sony sensörüne sahip olacağı belirtildi.

Öte yandan iQOO'nun en yeni amiral gemisi iQOO 12 Pro için de benzer bir teknoloji üzerinde çalışıldığı bildirildi. Cihazın 5x optik zoom yapabilen periskop lense yer vermesi bekleniyor. Ayrıca OmniVision'ın 50 Megapiksel OV50H sensörünü kullanacak.

Hem Vivo hem de iQOO'nun amiral gemilerinde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini sunması bekleniyor. Yeni işlemcinin Kasım ayında yapılacak etkinlikte görücüye çıkacağını belirtmek gerekiyor. X100 Pro'nun ise 2024'ün başlarında tanıtılacağı söyleniyor.