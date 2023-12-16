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vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi!

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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden vivo, X100 serisini tanıttı. X100 Pro modeli, 100 kat yakınlaştırabilen kamerasıyla dikkat çekiyor. İşte vivo X100 Pro ile yapılan 100 kat yakınlaştırma testi!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden vivo, yakın zamanda X100 serisini tanıttı. X100 ve X100 Pro modellerinden oluşan bu seride tepe model oldukça dikkat çekti. Bunun en büyük nedeni ise kamera özellikleri. Biz de vivo X100 Pro'nun 100 kat yakınlaştırabilen kamerasını test ettik.

vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi!

Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kurulum OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve Zeiss imzalı 50 Megapiksel periskop telefoto kameradan oluşuyor. İşte vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi videomuz;

Akıllı telefonun diğer özelliklerine de bakalım. Vivo X100 Pro modeli, 6.78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor.

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100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile beslenen 5.400 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken akıllı telefon, Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışıyor. Parmak izi okuyucusu da bulunan cihazın bağlantı özellikleri ise WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 şeklinde.

vivo X100 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5.400 mAhŞarj100 W hızlı şarj

50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 MegapikselArka Kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, 23mm, 1/0.98¨, PDAF, Laser AF, OIS

– Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.0, 15mm, 119°, 1/2.76¨, AF

– Periskop telefoto kamera: 50 Megapiksel, f/2.5, 100mm, 1/2¨, 0.7µm, PDAF, OIS, 4.3x optik yakınlaştırmaİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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