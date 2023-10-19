Vivo X100 Pro, 120W Hızlı Şarj Desteği ile Geliyor

Vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X100 Pro, 3C sertifika sitesinde görüntülendi. Yakında X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus modelleri ile karşımıza çıkacak olan şirket, görünüşe göre Pro modellerinde 120W hızlı şarj desteği sunuyor.

Vivo X100 ailesi Kasım'da tanıtılacak!

Vivo X100 ailesi bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkıyor. Muhtemelen 13 Kasım'da tanıtılacak olan X100 modelleri, şimdi 3C sertifika sitesinde batarya detaylarını sergiliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 120W hızlı şarj desteği ile gelecek olan X100 Pro modelleri, beraberinde getireceği 5100 mAh'lik pili hızla şarj etmenize olanak sağlayacak.

100W hızlı şarj desteği ile Pro ve Pro Plus modellerinden ayrılan Vivo X100, 5400 mAh kapasiteli bataryası ile daha uzun süreli bir kullanım sunacak. Aynı zamanda cihaz 50W kablosuz şarj desteğini de beraberinde getirecek.

120 Hz ekran, 44W hızlı şarj ve OIS: Vivo Y200 5G'nin lansman tarihi ve özellikleri ortaya çıktı!

X100 ailesi için şu anda birçok sızıntı var. Ancak kesin olan Pro modellerinin 120W hızlı şarj destekli 5100 mAh'lik bataryalarla geleceği. Gelin X100 serisinin sızdırılan diğer özelliklerine göz atalım.

Vivo X100 serisinin beklenen özellikleri!

X100 ve X100 Pro modelinde Dimensity 9300 yonga setini kullanan şirket, X100 Pro Plus için Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi tercih edecek gibi duruyor. Kamera tarafında X100 Pro modelinde 50 Megapiksel ana kamera kullanan Vivo, arka kamera grubu içerisine Sony imzalı 12 Megapiksellik ultra geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksellik telefoto kamerayı da dahil ediyor. X100 Pro+ ise 50 + 200 + 50 + 50 Megapiksel dörtlü arka kamera grubu ile geliyor. 200 Megapiksellik kameranın ise telefoto olduğu gelen bilgiler arasında.