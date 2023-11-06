Vivo X100 Modeli Geekbench'te Performans Testine Tabi Tutuldu

Vivo X100 modeli, Geekbench performans testinde yüksek skorlar elde etti. MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi ve 12 GB RAM ile donatılan telefon, beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli markalarından Vivo, önemli yükselişler sergiliyor. Özellikle son dönemlerde ürün yelpazesini bir hayli genişleten marka, yakın zamanda ise Android amiral gemisi serisi Vivo X100'ü tanıtacak. Merakla beklenen bu akıllı telefonlar arasından standart model kısa süre önce Geekbench veri tabanında görüntülendi. İşte Vivo X100 modelinin performans testi sonucu…

Vivo X100 Geekbench'te: İşte performans testi

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın performansını test etmek için kullanılan bir yazılımdır. Test sırasında telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, telefona bir puan verir ve bu da cihazın ne kadar performanslı olduğunu ortaya koyar.

V2309A model numarasıyla Geekbench veri tabanına dahil olan Vivo X100 modelinin MediaTek tarafından üretilen sekiz çekirdekli Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. GPU tarafında Mali-G720-Immortalis MC12 ile geleceği bilgisi mevcut.

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Akabinde akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 14 işletim sisteminde çalışacağı da raporda yer alan detaylar arasında. Bu raporun dikkat çekmesinin nedeni ise cihaza verilen puan. Vivo X100 tekli çekirdekli testte 1643 puan almışken, çoklu çekirdekli testte ise 7199 skor elde etti. Çoklu çekirdek puanı daha önce pek de görülmemiş bir yükseklikte. Bu nedenle beklentiler bir hayli yüksek.

ÖzellikDeğer İşlemciMediaTek Dimensity 9300ÇekirdeklerSekiz ÇekirdekliGPUMali-G720-Immortalis MC12RAM12 GBİşletim SistemiAndroid 14

Vivo X100 serisi, 13 Kasım tarihinde markanın ana vatanı Çin'de tüketici karşısına çıkacak. Kısa bir süre sonra ise piyasaya sürülerek raflarda yerini alacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.