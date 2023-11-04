vivo X100 Canlı Görselleri ve Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo X100 ailesi için hazırlıkları tamamlayan vivo, canlı görselleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor. X100'ün tasarımı ve özellikleri hakkında sızıntılar doğrulandı. Kamera adasında ZEISS imzası bulunan X100, kullanıcıların beğenisine sunulacak.

vivo X100 bugün canlı görselleri ile karşımıza çıktı. X100 ailesi için hazırlıkları tamamlayan vivo, artık lansman için gün sayıyor. İşte uzun süredir beklenen vivo X100'ün canlı kanlı görselleri ve bilinen özellikleri.

vivo X100 ZEISS imzalı dev kamera adası ile dikkat çekiyor!

Uzun süredir X100 ailesinin tasarımı ve özellikleri hakkında sızıntılar alıyoruz. Ancak artık lansman çok yakın. 13 Kasım'da gerçekleşecek olan etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak olan X100 ailesi, tüm özelliklerini orada sergileyecek. Ancak tasarım bugün canlı olarak ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görselle sızıntıları doğrulayan vivo X100, dev arka kamera adası ile geliyor. Ortasında ZEISS imzasını taşıyan bu kamera adası, içerisinde Sony IMX920 ya da Lytia LYT-8xx sensör ile geliyor. Diğer iki kameranın ise 64 Megapiksel Omnivision OV64B ve 50 Megapiksel Samsung ISOCELL JN1 olduğu sızıntılar arasında.

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Arka tarafta büyük bir yer kaplayan kamera grubunu geçtiğimizde, mavi renk seçeneğinin vivo X100'e yakıştığını görüyoruz. Panel üzerinde gece gökyüzünden ilham alınarak yapılan dairesel desenler olduğunu farketmişsinizdir. Bu da vivo X100'ün kamera grubu ile iyi bir eşleşme olmuş diyebiliriz.

Genel olarak vivo X100'ün tasarımı bu şekilde. Bizce vivo, bu sene yeni modelleri ile piyasaya damgasını vuracak. Özellikle Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi beklenilen Pro modelleri, Android telefon pazarında güçlü bir yer edinecek.

Siz vivo X100 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.