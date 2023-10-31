Vivo X100, AnTuTu'da performansını sergiledi

Vivo'nun yeni modeli Vivo X100, AnTuTu'da yüksek performansıyla dikkat çekiyor. 16 GB RAM belleği ve Dimensity 9300 yonga seti ile güçlü bir performans sunan X100, kullanıcıların beğenisini toplayacak.

Vivo'nun yüksek özellikere sahip yeni modeli Vivo X100, AnTuTu'da hünerlerini sergiledi. 16 GB RAM belleği ve Dimensity 9300 yonga seti ile gücünü gösteren Vivo X100, performanstan ödün vermiyor. İşte Vivo X100'ün yetenekleri.

X100 ailesi 6 Kasım'da geliyor!

Vivo, yakında X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus adlı üç yeni modeli ile karşımıza çıkacak. Sızıntılara göre 6 Kasım'da tanıtılacak olan X100 ailesi, yüksek özellikleri ile kullanıcıların beğenisini toplayacak. Bugün AnTuTu'da görüntülenen X100, Dimensity 9300 işlemcisinin ve 16 GB RAM belleğinin gücünü gösteriyor.

Bu birimlerle işlemci CPU tarafında 518.632 puan alan X100, GPU tarafında 918.790 puan almayı başarıyor. Total puan ise 2.249.858 olarak toplanıyor. Tabi bu değerin oluşmasında Android 14 işletim sisteminin de payı büyük.

Şimdilik X100 Pro ve Pro Plus görünmese de iki modelin de gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacağı biliniyor. 12 GB RAM bellek ile gelecek olan Pro modelleri, yine Android 14 işletim sistemi ile çalışacak. GPU tarafında ise Adreno 730 rol oynayacak.

Vivo X100 serisinin beklenen diğer özellikleri!

Kamera tarafında X100 Pro modelinde 50 Megapiksel ana kamera kullanan Vivo, arka kamera grubu içerisine Sony imzalı 12 Megapiksellik ultra geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksellik telefoto kamerayı da dahil ediyor. X100 Pro+ ise 50 + 200 + 50 + 50 Megapiksel dörtlü arka kamera grubu ile geliyor. 200 Megapiksellik kameranın ise telefoto olduğu gelen bilgiler arasında.

Şimdilik X100 modelleri hakkında daha fazla bilgi yok. Ancak yaklaşık bir hafta sonra üç model de tüm detayları ile karşımızda olacak. Sizce Vivo X100 ailesi ne kadar fiyatla satışa sunulacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.