Vivo X100 modeli, Çin'de sadece bir hafta içerisinde 1 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Bu akıllı telefonun fiyatı ise 3.999 Çin yuanı.

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Vivo, yakın bir zamanda Vivo X100 serisi için bir lansman düzenleyecek. Bu yeni seri, Vivo X100 ve X100 Pro olmak üzere iki farklı modeli içerecek. Bugün ortaya çıkan bir rapora göre temel model olan Vivo X100, önemli bir başarıya imza attı. İşte ayrıntılar…

Vivo X100, 1 milyon satış sayısını geçti!

Vivo, X100 serisini 13 Kasım tarihinde ana vatanı Çin'de tüketici karşısına çıkarak. Bu resmi lansman öncesinde temel model Vivo X100, ön siparişlere açılmıştı. Verilere göre bu akıllı telefon büyük ilgiyle karşılandı.

Wall Street raporuna göre Vivo X100 (12 GB RAM + 256 GB) modeli, sadece bir hafta içerisinde Çin'de 1 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Ön sipariş sürecinde olmasına rağmen yoğun bir ilgi gören Vivo X100 'ün fiyatı ise 3 bin 999 Çin yuanı. Bu da 546 dolara denk geliyor.

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Vivo, X100 modeline gösterilen yoğun ilgi karşısında şaşırmış gibi görünüyor. Zira marka, X serisindeki akıllı telefonları için ön sipariş sürecinde ilk defa bu kadar büyük bir satış başarısı elde etti. Model piyasaya sürüldüğünde nasıl bir karşılama olacağı ise şimdilik soru işareti.

Vivo X100 modelinin bütün özellikleri bilinmiyor. Ön sipariş sayfasında yer alan bilgilere göre cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Geriye kalan kamera, bağlantı ve batarya gibi özellikler ise tam bilinmiyor.

Vivo X100 modelinin bilinen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer İşlemciMediaTek Dimensity 9300RAM12 GBDepolama256 GB

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