Vivo X Fold 3 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Vivo X Fold 3 Pro'nun bazı özellikleri sızdırıldı. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile çalışacak olan telefon hakkında detaylar haberimizde.

Vivo X Fold 3 serisi için fısıltılar gelmeye başladı. Bugün sızıntılar sayesinde karşımıza çıkan Vivo X Fold 3 Pro, bazı özelliklerini gizli tutamadı. Gelin Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 3 Pro hakkında bilinenlere göz atalım.

Vivo X Fold 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile çalışacak!

Vivo, X Fold 2 ailesi ile bu yıl beğenileri topladı. Yüksek özellikleri, katlanabilir yapısı ve tasarımı ile göz dolduran Vivo X Fold 2 ailesi, şimdi yerini X Fold 3 modellerine bırakmaya hazırlanıyor. 2024 yılında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonları üzerinde çalışan Vivo, X Fold 3 serisi için sona yaklaşıyor. Bugün Digital Chat Station tarafından yapılan paylaşımlar da bunu doğruluyor.

İddialara göre 2024 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak olan Vivo X Fold 3 ailesi, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. Serinin güçlü modeli X Fold 3 Pro için 24 GB RAM bellek sunan Vivo, yine bu modelde 1 TB dahili depolama alanı sunacak. Serinin giriş modeli olan X Fold 3'te ise depolama yine 1 TB olarak tutulurken, işlemciye 16 GB RAM bellek eşlik edecek.

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Şimdilik Vivo X Fold 3 modelleri ile ilgili sızıntılar bu kadar. Ancak bu yılın başında tanıtılan X Fold 2'nin özellikleri X Fold 3'ü tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Aşağıya Vivo X Fold 2'nin özelliklerini bıraktık. Sizce Vivo X Fold 3 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Vivo X Fold 2 özellikleri!