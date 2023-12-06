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Vivo X Fold 3 Pro Özellikleri Sızdırıldı

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Vivo X Fold 3 Pro'nun bazı özellikleri sızdırıldı. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile çalışacak olan telefon hakkında detaylar haberimizde.

Vivo X Fold 3 serisi için fısıltılar gelmeye başladı. Bugün sızıntılar sayesinde karşımıza çıkan Vivo X Fold 3 Pro, bazı özelliklerini gizli tutamadı. Gelin Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 3 Pro hakkında bilinenlere göz atalım.

Vivo X Fold 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile çalışacak!

Vivo, X Fold 2 ailesi ile bu yıl beğenileri topladı. Yüksek özellikleri, katlanabilir yapısı ve tasarımı ile göz dolduran Vivo X Fold 2 ailesi, şimdi yerini X Fold 3 modellerine bırakmaya hazırlanıyor. 2024 yılında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonları üzerinde çalışan Vivo, X Fold 3 serisi için sona yaklaşıyor. Bugün Digital Chat Station tarafından yapılan paylaşımlar da bunu doğruluyor.

İddialara göre 2024 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak olan Vivo X Fold 3 ailesi, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. Serinin güçlü modeli X Fold 3 Pro için 24 GB RAM bellek sunan Vivo, yine bu modelde 1 TB dahili depolama alanı sunacak. Serinin giriş modeli olan X Fold 3'te ise depolama yine 1 TB olarak tutulurken, işlemciye 16 GB RAM bellek eşlik edecek.

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Şimdilik Vivo X Fold 3 modelleri ile ilgili sızıntılar bu kadar. Ancak bu yılın başında tanıtılan X Fold 2'nin özellikleri X Fold 3'ü tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Aşağıya Vivo X Fold 2'nin özelliklerini bıraktık. Sizce Vivo X Fold 3 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Vivo X Fold 2 özellikleri!

Ekran6,56 inç AMOLED, 2.520 x 1.080 piksel, 120Hz dış / 8,03 inç AMOLED, 2.160 x 1.916 piksel, 120HzBoyut ve Ağırlık161,3×73,4×6-6,7 mm, 280 gramKamera50 MP OIS özellikli ana sensör + 12MP ultra geniş + 12MP telefoto lensİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM12GB LPDDR5XDepolama256 GB veya 512 GB UFS 4.0Pil120 W kablolu ve 50 W kablosuz 4.800mAhFiyat8GB RAM + 128GB dahili depolama 8.999 RMB (1307 dolar)

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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