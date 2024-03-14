vivo, yakın zamanda katlanabilir Android modeli X Fold 3 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen akıllı telefon için geri sayım başlamışken vivo X Fold 3 Pro, AnTuTu performans testinde görüntülendi.

vivo X Fold 3 Pro, AnTuTu performans testinde!

Bilmeyenler için AnTuTu, akıllı telefonların performansını ölçmek için kullanılan bir mobil uygulamadır. Cihazın işlemci gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, çoklu iş parçacığı performansı ve depolama hızı gibi farklı alanlarda testler gerçekleştirir. En sonda ise telefona bir puan verir.

vivo X Fold 3 Pro modelinin AnTuTu performans testinden 2 milyon 176 bin 828 puan aldığını görüyoruz. Bu skoru karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 15 Pro Max modeli 1 milyon 503 bin 542 puan elde etmişti.

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vivo X Fold 3 Pro performans raporuna baktığımızda cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. Apple A17 Pro rakibi 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.15 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 2.96 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.27 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

Öte yandan modelin 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekrana, 16 GB LPDDR5 RAM + 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneğine sahip olacağı ve Android 14 işletim sisteminde çalışacağı da raporda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.

Beklenen vivo X Fold 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetay İşlemci (CPU)Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Fabrikasyon Süreci4 nmİşlemci Çekirdekleri– 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4– 3x 3.15 GHz ARM Cortex-A720– 2x 2.96 GHz ARM Cortex-A720– 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A520Ekran Yenileme Hızı120 HzRAM16 GB LPDDR5Depolama1 TB UFS 4.0İşletim SistemiAndroid 14

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre vivo X Fold 3 Pro, 27 Mart'ta tanıtılacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir Android amiral gemisi modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.