Katlanabilir telefon pazarındaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Vivo cephesinde X Fold 3 için geri sayım başladı. Yakında tanıtılacak olan Vivo X Fold 3 IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Detaylar henüz açıklanmadı.

Katlanabilir telefon pazarındaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Vivo cephesinde X Fold 3 için geri sayım başladı. Katlanabilir telefon bu yılın başlarında tanıtılan X Fold 2'nin devamı niteliğinde ve yaşanan son gelişmelere baktığımızda çok yakında tanıtılacak. Vivo X Fold 3 IMEI veri tabanında ortaya çıktı.

Vivo X Fold 3 IMEI veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan Vivo X Fold 3, V2337A model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, katlanabilirin çok yakında tanıtılacağı anlamına gelirken, maalesef listenin herhangi bir özellik detayını ortaya çıkarmadığını belirtelim.

Vivo X Fold 2'nin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile geldiğini dikkate alırsak, yaklaşan X Fold 3'ün de Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacağını söyleyebiliriz. Önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan yonga seti 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda işlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

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Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor. Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili net bir ayrıntı ise şu an için yok.

Vivo X Fold 2 teknik özellikleri

Ekran6,56 inç AMOLED, 2.520 x 1.080 piksel, 120Hz dış / 8,03 inç AMOLED, 2.160 x 1.916 piksel, 120HzBoyut ve Ağırlık161,3×73,4×6-6,7 mm, 280 gramKamera50 MP OIS özellikli ana sensör + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto lensİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM12 GB LPDDR5XDepolama256 GB veya 512 GB UFS 4.0Pil120W kablolu ve 50W kablosuz 4.800 mAhFiyat8 GB RAM + 128 GB dahili depolama 8.999 RMB (1307 dolar)

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