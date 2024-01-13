Vivo X Fold 3, En İnce Katlanabilir Telefon Olabilir

Vivo katlanabilir akıllı telefon pazarında payını büyütmek için ilginç adımlar atmaya hazırlanıyor. Çinli şirketin yakın zamanda X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modellerini duyuracağını biliyoruz. Ortaya çıkan son sızıntılar ise katlanabilir cihazların tasarımını ortaya koydu. Buna göre Vivo X Fold 3 en ince telefon olabilir.

Vivo X Fold 3 en ince katlanabilir telefon olabilir

Çin'den gelen yeni bilgiler X Fold 3 serisinin ağırlık ve kalınlığını gösterdi. İddialara göre X Fold 3 açıldığında sadece 5 mm, katlandığında ise 10,5 mm kalınlığında olacak. Tahmini ağırlığın ise 220-230 gram arasında olduğu ifade edildi.

Bu boyutların doğru çıkması halinde X Fold 3, şimdiye kadar en hafif katlanabilir telefon unvanını ele geçirebilir. Günümüzün en hafif katlanabilir cihazı, 231 gram ağırlığındaki Honor Magic V. Çin'den gelen sızıntılar, Vivo'nun X Fold 3 serisinde ince ve hafifliğe odaklandığını gösteriyor.

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Pro modeliyle karşılaştırıldığında X Fold 3; periskop kamera, ultrasonik parmak izi tarayıcı ve kablosuz şarj özellikleri gibi bazı özelliklerden feragat edecek. Bu da muhtemelen cihazın hem ince ve hem de hafif bir gövdeye sahip olmasını sağlayacak.

Vivo, katlandığında bile 10,5 mm kalınlığında olmasıyla tasarımı ön plana çıkaracak. Ayrıca cihazın katlanabilir pazarda uygun fiyatlı şekilde konumlandırılması planlanıyor.

Daha önceki iddialara göre X Fold 3 gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alacak ve 12GB'a kadar RAM'den beslenecek. Katlanabilir serinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.