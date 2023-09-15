Vivo Watch 3: Özellikler ve Tasarım Ortaya Çıktı

Vivo, akıllı saat pazarında yeni modeli Watch 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Watch 3, 4G LTE desteği ile kullanıcılara doğrudan arama yapma ve mesaj alma imkanı sunacak. Sağlıkla ilgili özelliklerin yanı sıra cihazın Android 14 tabanlı OriginOS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Watch 3'ün tanıtım tarihi ise kasım ya da aralık ayı olarak tahmin ediliyor.

Akıllı telefon işinin yanı sıra giyilebilir teknoloji pazarında da çalışmalarını sürdüren Vivo, yakında Watch 3 modelini piyasaya sürecek. Akıllı saatle ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı. Bu nedenle nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda birçok soru işareti var. Son gelen yeni bir rapor saatin tasarımını ve kilit özelliklerini gözler önüne seriyor.

Vivo Watch 3 neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre yaklaşan Vivo Watch 3 modeli kullanıcıların akıllı telefona yakın olmalarına gerek kalmadan doğrudan arama yapmalarına ve mesaj almalarına imkan veren 4G LTE desteğine sahip olacağını söyledi.

Akıllı saatin tasarımıysa selefine göre büyük değişikliklerle gelmeyecek. Zira burada karşımıza dairesel bir tasarım çıkıyor. OLED bir panele ev sahipliği yapması beklenen modelde kalp atış hızı ve kandaki oksijeni ölçme gibi sağlıkla ilgili özellikler mevcut olacak. Bunun yanı sıra cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı OriginOS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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Vivo Watch 3'ün ne zaman tanıtılacağıyla ilgili henüz net bir detay yok. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kasım ya da aralık ayında vitrine çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı saatin 2021'in sonlarında piyasaya sürülen selefinin özellikleri şöyle;